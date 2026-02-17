Marx Arriaga finaliza su resistencia en la SEP y definirá su situación legal ante autoridades

Luego de una jornada de más de 80 horas dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga confirmó que pondrá fin a su permanencia en el inmueble para presentarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El funcionario sostuvo que, ante la falta de una notificación oficial sobre su despido, cumplirá con su horario laboral habitual antes de dirigirse al departamento jurídico para conocer formalmente su situación administrativa. Aunque la dependencia ya designó a Nadia López como la nueva responsable de los libros de texto gratuitos, Arriaga insistió en que su estancia en la oficina respondió a una alta carga de trabajo y no a un intento de atrincheramiento, como se especuló inicialmente.
Durante sus últimas declaraciones, el exdirectivo defendió su gestión y aseguró que se mantendría en sus funciones hasta que existiera un documento que avalara su destitución, calificando la información previa como simples rumores. Respecto a las diferencias señaladas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la elaboración de los materiales educativos, Arriaga mostró respeto hacia la mandataria y evitó profundizar en las polémicas surgidas durante las conferencias matutinas. Pese a la incertidumbre sobre su salida, descartó sentirse traicionado por la actual administración y reafirmó su convicción en los valores del movimiento político al que pertenece, destacando su cercanía profesional con figuras clave de la llamada Cuarta Transformación.
Una vez que se resuelva su vínculo con la SEP, Arriaga planea retomar su carrera académica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, marcando así el cierre de un ciclo controversial en la administración pública federal. El cambio en la Dirección de Materiales Educativos ocurre en un momento crítico para la consolidación del modelo pedagógico nacional, dejando atrás un episodio de tensión interna que captó la atención mediática por la inusual negativa del funcionario a abandonar su despacho. Con este paso a las instancias legales, se espera que la transición en el área de libros de texto concluya de manera formal en las próximas horas.