México enviará nota de extrañamiento al Reino Unido por asilo a Karime Macías

La decisión del Reino Unido de conceder asilo político a Karime Macías Tubilla ha provocado una respuesta diplomática inmediata por parte del Gobierno de México. Este martes 17 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se enviará una nota de extrañamiento al gobierno británico para manifestar el rechazo formal ante una medida que frena la extradición de la ex primera dama de Veracruz, acusada de fraude y desvío de recursos públicos.
Durante la "Mañanera del Pueblo", la mandataria recordó que Macías está vinculada con el presunto desvío de 415 millones de pesos del erario veracruzano, citando como prueba documentos hallados años atrás en una bodega (donde figuraban los famosos diarios con la frase "merezco abundancia"). Sheinbaum no solo criticó la protección diplomática, sino que puso el dedo en la llaga sobre la situación financiera de la acusada: "¿Cómo es que vive allá durante nueve años? ¿Quién financia esa estancia?", cuestionó, señalando la inconsistencia de otorgar protección política a alguien requerida por delitos de corrupción.