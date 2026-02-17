México enviará nota de extrañamiento al Reino Unido por asilo a Karime Macías

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de los recursos que permiten a la exesposa de Javier Duarte vivir en el extranjero desde hace nueve años y reiteró que existen pruebas de corrupción en su contra.

