Diputados aprueban sanciones contra la pornografía falsa creada con inteligencia artificial

La reforma busca castigar la generación y difusión de contenidos sexuales simulados sin consentimiento, protegiendo la integridad digital y los derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 05:46 PM.
En México y editada el 18/02/2026 04:03 PM.