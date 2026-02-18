Diputados aprueban sanciones contra la pornografía falsa creada con inteligencia artificial

En una decisión histórica y unánime, la Cámara de Diputados aprobó con 442 votos una reforma clave para combatir la violencia digital. La nueva adición a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece sanciones específicas para quienes utilicen inteligencia artificial para crear imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo que simulen actos pornográficos de una persona sin su autorización. Esta medida también penaliza la distribución y publicación de dichos materiales, cerrando el paso a una práctica tecnológica que ha crecido exponencialmente en los últimos meses.
Durante la fundamentación del dictamen, se enfatizó que, si bien la inteligencia artificial ofrece avances en áreas como la medicina y la educación, su uso para fabricar representaciones falsas con el fin de humillar o extorsionar constituye un acto de violencia grave. Los legisladores señalaron que el progreso tecnológico no puede avanzar sin una brújula ética, subrayando que la creación de contenido íntimo simulado debe tener consecuencias jurídicas claras. Con este paso, México busca poner límites a la innovación cuando esta se utiliza como herramienta de misoginia o para destruir reputaciones en el entorno digital.
El proyecto, que ahora se encuentra en manos del Senado para su ratificación definitiva, destaca que la violencia en línea es una violación directa a los derechos humanos con profundos impactos psicológicos y sociales. La Comisión de Igualdad de Género advirtió que este tipo de agresiones digitales no solo dañan la economía y la salud de las víctimas, sino que también ejercen un efecto paralizador que limita la participación de las mujeres en la vida pública. Al legislar contra estas tecnologías con sesgo de género, el Congreso busca garantizar que el espacio digital sea un lugar seguro y libre de discriminación.