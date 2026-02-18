Jornada de violencia en cuatro estados deja víctimas mortales y menores heridos

...

Diversos ataques armados en Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Sinaloa marcan una de las horas más críticas de inseguridad en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 04:37 PM.
En México y editada el 18/02/2026 03:53 PM.