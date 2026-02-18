Sheinbaum fortalece la alianza económica con Canadá en reunión de alto nivel en Palacio Nacional

El Palacio Nacional se convirtió en el escenario de un diálogo estratégico entre el Gobierno de México y una delegación de alto nivel proveniente de Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un encuentro de aproximadamente una hora con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos de entendimiento y cooperación bilateral. Durante la reunión, la jefa del Ejecutivo dialogó directamente con los ministros Dominic LeBlanc, titular de Comercio, y Heath MacDonald, responsable de Agricultura y Agroalimentación, subrayando la estabilidad y el atractivo que México ofrece actualmente para los capitales internacionales.
La comitiva canadiense arribó al recinto histórico pasado el mediodía y se retiró tras una jornada de trabajo privada, sin ofrecer declaraciones a la prensa apostada en las inmediaciones. Este acercamiento formal sucede tras el anuncio matutino de la presidenta, quien ya había adelantado que el eje central de la visita sería el impulso a las inversiones procedentes de dicho país. La presencia de los funcionarios extranjeros reafirma la vigencia de los lazos comerciales y la intención de mantener un flujo económico dinámico entre las dos naciones norteamericanas.
En el salón de reuniones, Sheinbaum estuvo acompañada por las piezas clave de su estructura económica y diplomática, incluyendo a los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; Hacienda, Edgar Amador; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; y Energía, Luz Elena González. También participó Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, lo que sugiere un enfoque particular en el aprovechamiento de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de la infraestructura energética y comercial bajo el nuevo ciclo de gobierno.