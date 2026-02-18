Sheinbaum fortalece la alianza económica con Canadá en reunión de alto nivel en Palacio Nacional

...

La mandataria mexicana recibió a ministros clave del gabinete canadiense para ratificar la confianza en la economía nacional y potenciar las inversiones extranjeras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 08:20 AM.
En México y editada el 18/02/2026 08:22 AM.