Sheinbaum va contra las pensiones de lujo: enviará reforma para topar jubilaciones de altos mandos

La iniciativa busca eliminar pagos que superan los ingresos presidenciales y generar un ahorro de 5 mil millones de pesos para programas sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 08:31 AM.
En México y editada el 18/02/2026 09:19 AM.