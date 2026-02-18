Sheinbaum va contra las pensiones de lujo: enviará reforma para topar jubilaciones de altos mandos

En un nuevo paso hacia la consolidación de su política de austeridad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una reforma al Congreso diseñada para extinguir los privilegios en las jubilaciones de la alta burocracia. La propuesta establece que ningún exservidor público de nivel superior podrá percibir una pensión que exceda el 50% de la remuneración actual del titular del Ejecutivo federal. Según explicó la mandataria durante su conferencia matutina, esta medida —que excluye al Poder Judicial— responde a la necesidad de terminar con beneficios que "ofenden al pueblo" y que, en muchos casos, fueron heredados de administraciones previas bajo esquemas de opacidad.
El diagnóstico que sustenta esta iniciativa revela disparidades críticas en el gasto público, especialmente en sectores vinculados a organismos extintos y empresas paraestatales. Informes oficiales de agosto de 2025 destacan que miles de ex-empleados de confianza en Pemex y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro perciben montos que oscilan entre los 100 mil y el millón de pesos mensuales. Algunos de estos pagos llegan a ser hasta 39 veces superiores al promedio nacional, representando una carga anual de decenas de miles de millones de pesos. Con el tope propuesto, el Gobierno Federal estima recuperar recursos significativos que serán redirigidos íntegramente a fortalecer los programas del bienestar.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, enfatizó que esta reforma es una pieza clave para garantizar un uso responsable del erario y alinear las prestaciones de alto nivel con límites razonables. Aunque la normativa respetará aquellas pensiones previstas en condiciones generales de trabajo, el objetivo central es desmantelar los regímenes de excepción que permiten a un grupo reducido de exfuncionarios recibir ingresos netos por encima de los de la propia presidenta. La medida promete atizar el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la justicia distributiva en el gasto gubernamental durante los próximos meses.