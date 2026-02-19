Claudia Sheinbaum reafirma la capacidad del Ejército para defender la soberanía nacional

En el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia en el Complejo Militar 'La Célula', en Oriental, Puebla, donde aseguró que la institución posee la solidez necesaria para salvaguardar la integridad del país. Durante su intervención, la mandataria exaltó la vocación de servicio de los elementos castrenses, quienes postergan su vida personal para atender tareas críticas de seguridad, protección civil y civismo. Sheinbaum recordó que el origen de esta fuerza está intrínsecamente ligado a la restauración del orden constitucional tras el golpe de Estado de 1913, consolidando su rol como defensor de la voluntad popular y la autodeterminación.
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó un balance sobre el impacto de la estrategia de seguridad coordinada con la Guardia Nacional desde el inicio del actual sexenio. Las cifras revelan un golpe significativo a la estructura del crimen organizado entre octubre de 2024 y enero de 2026, periodo en el que se logró la detención de 38 mil personas y el decomiso de 18 mil armas de fuego. Además, se reportó el aseguramiento de más de 160 toneladas de narcóticos y el desmantelamiento de 2 mil laboratorios destinados a la producción de sustancias sintéticas, reafirmando el compromiso de las tropas con la salud pública.
La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones donde se exhibieron los avances tecnológicos desarrollados por la industria militar en territorio poblano. Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la jefa del Ejecutivo supervisó los proyectos de innovación que la Sedena prepara para modernizar su equipamiento y fortalecer su operatividad. Este encuentro no solo sirvió para conmemorar el pasado heroico de la institución, sino para delinear el futuro de una estructura que, bajo el mando civil, busca consolidarse como el principal pilar de estabilidad frente a las amenazas contemporáneas tanto internas como externas.