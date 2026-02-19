Claudia Sheinbaum reafirma la capacidad del Ejército para defender la soberanía nacional

Desde Puebla, la presidenta destacó los resultados operativos contra el crimen organizado y la lealtad de las Fuerzas Armadas ante el complejo panorama geopolítico actual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 04:50 PM.
En México y editada el 19/02/2026 04:32 PM.