Marina captura semisumergible cargado con cocaína de 250 milhas náuticas al suroeste de Manzanillo

...

Tres personas fueron detenidas y 179 bultos quedaron bajo resguardo ministerial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/02/2026 02:16 PM.
En México y editada el 19/02/2026 02:20 PM.