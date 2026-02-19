Marina captura semisumergible cargado con cocaína de 250 milhas náuticas al suroeste de Manzanillo

En una operación de alto impacto en altamar, la Secretaría de Marina logró el aseguramiento de un semisumergible cargado con varias toneladas de posible cocaína, a más de 250 millas náuticas —es decir, unos 463 kilómetros— al suroeste de Manzanillo, Colima.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, el operativo fue encabezado por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La embarcación, conocida como LPV o “Low Profile Vessel”, es un tipo de semisumergible diseñado para evadir radares y pasar desapercibido. A bordo viajaban tres tripulantes y se localizaron aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones, que representarían varias toneladas de presunta droga. El peso oficial será determinado por las autoridades ministeriales al arribar a puerto.
El despliegue fue amplio y coordinado: participó una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento directo, apoyada por dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. Además, hubo intercambio de información de inteligencia con el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, JIATF South, de Estados Unidos.
Las tres personas detenidas ya fueron informadas de sus derechos y, junto con la carga asegurada, serán puestas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.
Con este golpe, la Marina busca afectar de manera directa la estructura financiera de los grupos delictivos y evitar que grandes cantidades de droga lleguen a las calles.
Un operativo en altamar que demuestra que la vigilancia marítima sigue siendo una pieza clave en la estrategia de seguridad nacional.