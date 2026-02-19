Noroña borra videos contra alcaldesa de Uruapan: "Pretenden amordazarme"

El senador Gerardo Fernández Noroña informó este jueves que ha procedido a la eliminación total de diversos materiales en su canal de YouTube tras la queja promovida ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García. La autoridad electoral había ordenado al legislador editar o retirar comentarios que calificaban a la funcionaria de "fascista y ambiciosa", en un caso que se investiga como presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
Noroña explicó en un escrito que, debido a que las plataformas digitales no permiten la edición de videos ya publicados, optó por la supresión definitiva de los mismos para dar cumplimiento al requerimiento. Sin embargo, el senador fue tajante al rechazar las acusaciones de intimidación:
No he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación... pretenden amordazarme y no lo harán, declaró a medios locales, defendiendo su derecho a la libre expresión y su inmunidad parlamentaria.
La disputa comenzó en noviembre pasado, tras el asesinato del entonces alcalde Carlos Manzo. Al asumir el cargo su esposa, Grecia Quiroz, Noroña criticó abiertamente su gestión y sus supuestas aspiraciones a la gubernatura de Michoacán, sugiriendo que "la ambición se le había despertado". Por su parte, el senador calificó las denuncias de la alcaldesa como un "golpeteo político", especialmente luego de que ella señalara a figuras de Morena, como Leonel Godoy y Raúl Morón, por presunta implicación en la muerte de su esposo.
Aunque los videos han desaparecido de la red, Noroña aseguró que no hay sanciones firmes en su contra y que continuará manifestando sus ideas en el marco de su responsabilidad pública.