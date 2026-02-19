SEP: Nuevos cambios en libros de texto no aplicarán para el próximo ciclo escolar

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, aclaró durante la conferencia matutina de este jueves que, si bien el proceso para actualizar y enriquecer los libros de texto gratuitos está en marcha, estos cambios no se verán reflejados en el ciclo escolar inmediato. La funcionaria explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra en una fase de diagnóstico de campo, recorriendo planteles para integrar las perspectivas de docentes, académicos y, principalmente, las necesidades detectadas en el alumnado.
Desde Palacio Nacional, se enfatizó que los materiales educativos son producto de una construcción colectiva. Bajo la premisa de que los libros "son de todos", el Gobierno Federal busca que los nuevos contenidos sean el resultado de la suma de múltiples voces e instancias técnicas, priorizando siempre el bienestar pedagógico de las niñas, niños y adolescentes del país.Cifras de la producción editorial: