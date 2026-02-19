Sheinbaum anuncia fecha de lanzamiento de reforma electoral el 24 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha definido la fecha oficial para dar a conocer uno de los proyectos legislativos más esperados de su administración: la reforma electoral. Durante su habitual encuentro con los medios en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que será el próximo martes, 24 de febrero, cuando presente formalmente la iniciativa que pretende modificar aspectos estructurales del sistema político mexicano. Esta propuesta surge como una de las prioridades de su agenda para ajustar el funcionamiento de las instituciones responsables de los comicios.
El proyecto tiene como ejes centrales la revisión del mecanismo de asignación de diputados plurinominales y una reestructuración del presupuesto público destinado a las jornadas electorales. Sheinbaum ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia de optimizar los recursos del Estado, argumentando que es posible fortalecer la democracia sin que esto represente una carga excesiva para el erario. La presentación se realizará durante su conferencia matutina, donde se espera que se detallen los alcances técnicos de estos cambios constitucionales.
Con este anuncio, el Gobierno Federal busca abrir un nuevo ciclo de debate en el Congreso de la Unión sobre la representación proporcional y la fiscalización del gasto partidista. La expectativa en torno a este documento es alta, ya que podría redefinir el equilibrio de poder en las cámaras y la logística con la que se organizan las elecciones futuras en México. La administración actual sostiene que estas medidas son fundamentales para avanzar hacia un sistema electoral más austero y representativo.