Sheinbaum respalda la licencia de Sergio Mayer: "Cuando un legislador se va, hay suplentes"

...

La mandataria minimizó la polémica por la salida del diputado para integrarse a un reality show, mientras Ricardo Monreal defiende el derecho del actor a solicitar permisos personales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 09:44 AM.
En México y editada el 19/02/2026 09:39 AM.