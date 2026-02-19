Sheinbaum respalda la licencia de Sergio Mayer: "Cuando un legislador se va, hay suplentes"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reciente salida de Sergio Mayer del Poder Legislativo para participar en un programa de televisión no representa un conflicto para el funcionamiento del Estado. Durante su conferencia matutina de este jueves 19 de febrero, la mandataria explicó que el sistema parlamentario cuenta con mecanismos claros para cubrir estas ausencias, señalando que la responsabilidad recae ahora en los relevos institucionales. Aunque la decisión ha generado una ola de críticas en la opinión pública, Sheinbaum subrayó que es un asunto interno del partido y que la labor legislativa debe continuar a través de los suplentes designados.
En este contexto, se perfila que Luis Morales Flores asuma las funciones que dejó vacantes el polémico actor y político, quien recientemente ha sido cuestionado por su bajo nivel de asistencia a las sesiones en la Cámara. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa del procedimiento legal, aclarando que solicitar una licencia por motivos personales es una facultad de cualquier legislador. Según el senador, Mayer no incurre en ninguna falta a la ley, ya que el reglamento permite a los representantes separarse de su cargo temporalmente sin que esto afecte la validez de su posición política.
A pesar de la validez jurídica del permiso, el caso ha reavivado el debate nacional sobre el compromiso de los servidores públicos con sus electores. Datos recientes indican que el ahora concursante de telerrealidad estuvo presente en menos del 15% de las sesiones legislativas antes de solicitar su retiro, lo que ha provocado un intenso cuestionamiento sobre las prioridades de los representantes en el Congreso. Mientras la presidencia y el liderazgo de Morena normalizan el trámite administrativo, la ciudadanía observa con escepticismo cómo el entretenimiento y la política vuelven a cruzarse en la agenda pública de México.