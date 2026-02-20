El Gobierno Federal impugna registro de nuevo partido por usar las siglas de la presidenta

...

La administración de Claudia Sheinbaum recurrirá a instancias legales para frenar a la organización vinculada al antiguo Encuentro Social, que busca registrarse bajo el acrónimo "CSP".

Xavier Rivera Martinez 20/02/2026 12:45 PM
En México y editada el 20/02/2026 12:16 PM.