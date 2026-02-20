El IMSS lanza jornada nacional de vacunación intensiva contra el sarampión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de salud este sábado 21 y domingo 22 de febrero para frenar el avance del sarampión en territorio nacional. La prioridad de esta jornada extraordinaria son las niñas y niños de entre seis meses y 12 años que tengan esquemas incompletos o requieran refuerzos. Sin embargo, debido al reciente repunte de contagios en sectores específicos, la inmunización también se extenderá a personas de 13 a 49 años en entidades clave como la Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Puebla y Chiapas, entre otras regiones donde el virus ha mostrado mayor actividad.
Bajo la consigna de que la vacuna es universal y segura, el operativo contará con el despliegue de más de 11 mil servidores públicos que atenderán a la población en un horario extendido de 08:00 a 20:00 horas. Para facilitar el acceso, el instituto habilitará no solo sus hospitales y unidades médicas, sino también espacios públicos de alta afluencia como teatros, centros deportivos y explanadas. Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó que esta acción responde a una instrucción presidencial para garantizar que nadie se quede sin protección, haciendo un llamado especial a los ciudadanos para que acudan con su Cartilla Nacional de Salud, aunque recordó que quienes ya tienen el esquema completo no necesitan dosis extras.
La movilización ha sumado el respaldo de diversas figuras políticas, como la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien tras acudir a un evento cultural visitó el módulo instalado en el Palacio de Bellas Artes para incentivar la participación ciudadana. Esta suma de esfuerzos institucionales busca "pintar la raya" al sarampión mediante una cobertura total que incluye tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social. Los interesados en ubicar el punto de vacunación más cercano a su domicilio pueden consultar el portal oficial del sector salud para asegurar su asistencia durante estos dos días de atención intensiva.