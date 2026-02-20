El IMSS lanza jornada nacional de vacunación intensiva contra el sarampión

Este fin de semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social desplegará un operativo masivo en todo el país para aplicar dosis gratuitas a menores y adultos, sin importar su afiliación.

