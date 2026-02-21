Cruz Roja Mexicana moderniza su colecta: ahora será permanente y digital

Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, la institución busca asegurar recursos constantes para ambulancias y emergencias en todo el país.

Autor Xavier Rivera Martinez el 21/02/2026 09:56 AM.
En México