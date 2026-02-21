Ebrard viaja a Washington tras anuncio de Trump sobre nuevos aranceles del 10%

El secretario de Economía busca clarificar el impacto de los nuevos gravámenes anunciados por Donald Trump tras el reciente revés judicial en la Suprema Corte de Estados Unidos.

Xavier Rivera Martinez 21/02/2026 09:56 AM
En México y editada el 21/02/2026 10:01 AM.