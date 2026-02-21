Impulsan en Nuevo León la "Ley Therian" para proteger a jóvenes que se identifican como animales

Un joven de 28 años acudió al Congreso estatal caracterizado como caballo para solicitar protocolos escolares que frenen el acoso y la discriminación hacia esta comunidad.

Xavier Rivera Martinez 21/02/2026 10:15 AM
México 21/02/2026 10:04 AM