Luto en el periodismo mexicano: fallece el comunicador Juan Francisco Castañeda Millán

...

El destacado periodista, pieza clave en espacios informativos históricos como el noticiario "24 Horas" y el sistema ECO, murió este viernes dejando un legado de décadas en la prensa nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/02/2026 10:20 AM.
En México y editada el 21/02/2026 10:09 AM.