Luto en el periodismo mexicano: fallece el comunicador Juan Francisco Castañeda Millán

El gremio periodístico en México despide a una de sus figuras más experimentadas, Juan Francisco Castañeda Millán, quien falleció el pasado 20 de febrero. La noticia fue dada a conocer por su hermana, la también periodista Mara Patricia Castañeda, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales agradeció el respeto y el cariño de colegas y amigos hacia la trayectoria de su hermano. Egresado de la emblemática Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Castañeda Millán consolidó una carrera caracterizada por el rigor informativo y una presencia constante en los medios de comunicación más influyentes del país.
A lo largo de su trayectoria, el comunicador desempeñó roles fundamentales que marcaron la historia de la radio y la televisión mexicana. Fue un colaborador estrecho de Jacobo Zabludovsky, con quien coordinó y condujo el exitoso programa "De 1 a 3", uno de los espacios más escuchados de la radio comercial. Además, su visión editorial lo llevó a coordinar el sistema ECO, el primer canal de noticias en español con transmisión de 24 horas, y a ocupar cargos directivos en diversas publicaciones impresas, donde siempre impulsó un análisis profundo de la realidad nacional.
Más allá de los estudios de grabación, Juan Francisco destacó como un audaz enviado especial, cubriendo conflictos armados en Centroamérica y realizando transmisiones históricas desde las principales capitales del mundo. Su capacidad para obtener entrevistas exclusivas con líderes internacionales y su labor como redactor en el noticiario "24 Horas" le valieron el reconocimiento de sus pares como un profesional todoterreno. Con su partida, el periodismo pierde a un narrador de la historia contemporánea que supo combinar la dirección ejecutiva con la adrenalina de la cobertura en el campo.