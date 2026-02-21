Sheinbaum reafirma el compromiso de rescatar a los mineros restantes en Pasta de Conchos

En un encuentro cargado de simbolismo en San Juan de Sabinas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un diálogo directo con las familias de los 65 trabajadores que perdieron la vida en la explosión de 2006. Durante su visita al memorial y tras recorrer la zona del siniestro, la jefa del Ejecutivo enfatizó que la prioridad de su administración es alcanzar la "justicia y verdad" mediante la recuperación de los restos faltantes. Hasta el momento, los esfuerzos de rescate han logrado localizar a 25 de las víctimas, una cifra que la mandataria busca completar bajo una visión de humanismo y responsabilidad social, agradeciendo además la labor técnica de los rescatistas que operan en condiciones complejas.
La reunión, que contó con la presencia de figuras clave como la fiscal Ernestina Godoy y los titulares de la CFE y la Secretaría del Trabajo, ocurre en un contexto de larga lucha por parte de los deudos. La tragedia original, desatada por una acumulación de gas metano durante el sexenio de Vicente Fox, dejó al descubierto las precarias condiciones de seguridad y la falta de ventilación en una mina operada con maquinaria obsoleta. Tras años de omisiones por parte de administraciones pasadas, que incluso llevaron el caso ante instancias internacionales de derechos humanos, el actual gobierno intenta cerrar una herida abierta que se ha convertido en un emblema nacional de la exigencia de seguridad laboral.
El compromiso presidencial surge tras un historial de intentos de rescate que han enfrentado múltiples obstáculos técnicos y financieros a lo largo de los años. Pasta de Conchos, sellada formalmente en 2018, representa hoy mucho más que un accidente industrial; es un recordatorio permanente de la deuda del Estado con los trabajadores del carbón. Con el respaldo de las instituciones federales, Sheinbaum aseguró que la búsqueda continuará hasta agotar las posibilidades, buscando dar consuelo a las familias que, durante dos décadas, han mantenido viva la memoria de sus seres queridos con movilizaciones y monumentos en la capital del país.