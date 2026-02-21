Sheinbaum reafirma el compromiso de rescatar a los mineros restantes en Pasta de Conchos

...

A dos décadas de la tragedia en Coahuila, la mandataria se reunió con los familiares de las víctimas para garantizar que las labores de búsqueda de los 38 cuerpos que aún permanecen bajo tierra no se detendrán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/02/2026 09:45 AM.
En México y editada el 21/02/2026 09:47 AM.