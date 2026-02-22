Confirmación oficial: el Ejército abate a "El Mencho" tras operativo en Jalisco

El Gobierno de México confirmó este domingo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y máximo dirigente de una de las organizaciones criminales más influyentes del país. El deceso ocurrió tras una operación especial encabezada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Según los reportes del Gabinete de Seguridad, el líder delictivo perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México, luego de un enfrentamiento en el que también fueron abatidos otros cuatro civiles armados.
Ante la magnitud del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y asegurar que existe una coordinación total con los gobiernos estatales. La mandataria destacó que, aunque se registraron bloqueos y reacciones violentas en diversos puntos del territorio tras el operativo, la mayor parte del país mantiene sus actividades con normalidad. Sheinbaum enfatizó que las instituciones de seguridad informarán de manera permanente sobre la evolución de la situación para evitar la propagación de rumores o pánico innecesario.
El operativo no solo resultó en la baja del objetivo principal, sino también en la captura de dos integrantes del grupo criminal, quienes ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la intervención federal desató una ola de inestabilidad inmediata con más de 20 bloqueos carreteros y diversos conatos de violencia en distintos puntos de la República, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia. Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en las zonas afectadas para restaurar el orden y prevenir nuevas represalias por parte de la estructura delictiva.