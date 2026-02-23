Fuerzas federales abatieron a “El Mencho” en operativo en Tapalpa

En una operación de inteligencia coordinada entre los tres niveles de gobierno, fuerzas federales abatieron el domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El deceso del objetivo prioritario ocurrió tras un intenso enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el operativo fue ejecutado por Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, basándose en labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia precisó que la identificación oficial quedará a cargo de las autoridades periciales correspondientes, quienes realizarán las diligencias necesarias para ratificar la identidad de quien fuera señalado como Rubén “N”. En el lugar se aseguraron vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.
El operativo contó con información complementaria de los Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por Oseguera Cervantes. Según fichas del Departamento de Estado del vecino país del norte, el CJNG es responsable de una vasta red de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de numerosos ataques contra funcionarios públicos mexicanos.
Ante la situación de riesgo, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) emitió un comunicado urgente exhortando a sus operadores a suspender la circulación y resguardarse en lugares seguros, advirtiendo que “ninguna carga vale más que la integridad de un operador”.
Hasta el cierre de esta edición, se reporta el envío a distintos estados de refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército para fortalecer la seguridad y contener la escalada de violencia.