Fuerzas federales abatieron a “El Mencho” en operativo en Tapalpa

...

En un operativo conjunto con inteligencia del Estado mexicano, fuerzas armadas y de seguridad neutralizaron al presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desatando narcobloqueos en varias entidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/02/2026 09:50 AM.
En México y editada el 23/02/2026 09:55 AM.