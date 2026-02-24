México conmemora el Día de la Bandera: Sheinbaum encabeza el tributo al máximo símbolo patrio

La conmemoración de este 24 de febrero cobró un matiz especial en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó el arranque de su conferencia matutina a honrar la bandera monumental. A través de un video que capturó el misticismo del retiro diario del pabellón en la Plaza de la Constitución, se recordó la disciplina del Ejército Mexicano, encargado de izar el lienzo al alba y resguardarlo cada tarde a las 18:00 horas. Este protocolo, más que una rutina, es un mandato legal que asegura la presencia constante del símbolo nacional en las sedes de los Poderes de la Unión, reafirmando su estatus como el pilar visual de la identidad mexicana.
Diversas instituciones culturales e históricas aprovecharon la fecha para profundizar en el significado de un emblema cuyo diseño actual data de 1968. El Instituto Nacional de Antropología e Historia rememoró que, aunque la festividad nació en 1934, fue el presidente Lázaro Cárdenas quien la oficializó por decreto en 1940. En este contexto, se subrayó que el verde, el blanco y el rojo no son solo pigmentos, sino que encapsulan la esperanza de un pueblo, la unidad necesaria para avanzar y el sacrificio de quienes forjaron la nación, dotando a la iconografía de una carga emocional que trasciende las leyes.
El valor de esta jornada reside en la memoria colectiva y en el fortalecimiento del vínculo entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Para el Gobierno Federal, mantener viva esta tradición es una herramienta para reforzar el sentido de pertenencia en un país que reconoce en su bandera el reflejo de sus luchas históricas. Más allá de los actos cívicos y los honores reglamentarios, el Día de la Bandera se consolida como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el futuro de México bajo la sombra de un estandarte que debe ondear diariamente en cada rincón oficial del territorio.