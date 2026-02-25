Histórica aprobación de la jornada laboral de 40 horas en México tras un siglo de espera

La Cámara de Diputados avaló la reforma impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, la cual se implementará de forma gradual entre 2027 y 2030 para alcanzar el estándar internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 05:55 AM.
En México y editada el 25/02/2026 05:59 AM.