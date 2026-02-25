Jalisco recupera la normalidad: el Gobierno estatal levanta el Código Rojo

El gobernador Pablo Lemus confirmó este martes el cese oficial del Código Rojo en Jalisco, marcando el fin de las restricciones extraordinarias y el regreso a la cotidianidad en todo el territorio estatal. Durante su mensaje a la población, el mandatario destacó que la estabilización de las condiciones actuales permite que la vida económica y social se retome de forma integral, aunque subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no bajará la guardia. Para asegurar este orden, la Mesa de Seguridad se mantendrá en sesión continua, funcionando como un eje preventivo que vigila el desarrollo de las actividades en los municipios tras los días de alerta.
Desde las primeras horas de la jornada, el dinamismo volvió a las calles con la apertura sin incidentes de comercios, instituciones bancarias, restaurantes y centros de abastecimiento. El sistema de transporte público, tanto urbano como en sus rutas foráneas, restableció sus itinerarios habituales, facilitando que los servicios municipales de limpieza y mantenimiento operaran con fluidez. Este restablecimiento de los servicios básicos fue posible gracias a un despliegue operativo que involucró a cuerpos de protección civil y servicios médicos, junto con la disposición de los sectores empresariales y trabajadores que colaboraron para rehabilitar el flujo comercial en el estado.
El sector educativo también se suma a esta reapertura general, confirmándose que a partir del miércoles las aulas recibirán nuevamente a estudiantes de todos los niveles académicos. En un gesto de cercanía y para validar las condiciones de seguridad en los planteles, el gobernador Lemus asistirá personalmente a un centro escolar para dar inicio oficial al ciclo presencial. De igual manera, la agenda cultural, los eventos deportivos y los espectáculos masivos retomarán sus calendarios programados, permitiendo que la ciudadanía recupere sus espacios de recreación bajo un clima de unidad y confianza ciudadana.