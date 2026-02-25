México bajo un contraste térmico: tardes calurosas y amaneceres gélidos marcan la jornada

...

Una circulación anticiclónica domina el norte y occidente del país provocando altas temperaturas, mientras que las heladas persisten en las zonas altas durante las primeras horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 09:46 AM.
En México y editada el 25/02/2026 08:48 AM.