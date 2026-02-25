México envía más de mil toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para mitigar crisis alimentaria

...

Dos buques de la Marina zarparon desde Veracruz cargados con víveres recolectados en la Ciudad de México, reforzando la estrategia de asistencia internacional del Gobierno federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 06:19 AM.
En México y editada el 25/02/2026 06:22 AM.