México envía más de mil toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para mitigar crisis alimentaria

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordinó el despacho de un nuevo cargamento de asistencia hacia Cuba, compuesto por un total de 1,193 toneladas de productos básicos destinados a la población civil de la isla. La operación logística, que partió desde el Puerto de Veracruz, estuvo a cargo de los buques de apoyo Papaloapan y Huasteco, pertenecientes a la Secretaría de Marina. La carga incluye principalmente mil 170 toneladas de frijol y leche en polvo, además de 23 toneladas adicionales de alimentos diversos que fueron recolectados a través del centro de acopio instalado por las autoridades en el Centro Histórico de la capital del país.
El despliegue para llevar estos suministros a territorio caribeño involucró a más de 350 elementos navales, quienes operaron maquinaria especializada para asegurar el embarque eficiente de las mercancías. Se estima que el trayecto marítimo tendrá una duración de cuatro días antes de iniciar las maniobras de descarga en los puertos cubanos. Este envío se suma a un primer cargamento realizado a principios de febrero, en un contexto donde el país insular enfrenta mayores dificultades económicas derivadas del endurecimiento de las sanciones y el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos.
Esta acción humanitaria se enmarca en una política exterior de solidaridad regional que México ha mantenido activa durante los últimos meses. La Cancillería recordó que la capacidad de respuesta nacional no se ha limitado al Caribe, pues brigadas y suministros mexicanos también han brindado apoyo técnico y material ante los incendios forestales en California y Chile, así como en las graves inundaciones registradas en Texas. Con este nuevo envío, el Gobierno de México reafirma su compromiso de asistencia mutua frente a desastres naturales y crisis sociales que afectan a las naciones del continente americano.