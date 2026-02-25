Morena castiga a Sergio Mayer: suspenden sus derechos por unirse a reality show

El futuro político de Sergio Mayer dentro de Morena pende de un hilo tras la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de suspender sus derechos partidarios de forma inmediata. La medida responde a la reciente incursión del diputado federal con licencia en el programa de telerrealidad "La Casa de los Famosos" de Telemundo, una acción que el órgano interno calificó como una violación directa a los estatutos de comportamiento ético. Para la dirigencia, el hecho de que un representante popular abandone sus funciones para integrarse a un formato de entretenimiento comercial choca frontalmente con los principios de austeridad y servicio que el movimiento busca proyectar ante la ciudadanía.
La resolución del partido advierte que la sobreexposición mediática de Mayer bajo estas circunstancias lesiona la credibilidad de la institución y genera una percepción de desapego hacia sus responsabilidades legislativas. Los comisionados argumentaron que permitir que el legislador mantuviera sus privilegios partidistas durante el proceso de investigación enviaría un mensaje equivocado de tolerancia hacia conductas que priorizan el espectáculo personal. Según el expediente oficial, esta situación pone en riesgo la cohesión interna y la narrativa de congruencia que Morena defiende, afectando la relación de confianza entre el partido y su militancia.
Finalmente, el órgano sancionador enfatizó que todo servidor público emanado de sus filas tiene el deber moral de respetar los valores fundacionales del partido y cumplir con la responsabilidad adquirida frente a los votantes. Al optar por los reflectores de un reality show mientras ostenta una licencia legislativa, Mayer habría ignorado el compromiso ético que juró proteger al ser postulado. Con esta medida cautelar, el partido busca desmarcarse de las críticas sociales y mediáticas, dejando el veredicto final sobre la expulsión o permanencia definitiva del actor en manos de las autoridades internas de justicia.