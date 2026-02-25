Morena castiga a Sergio Mayer: suspenden sus derechos por unirse a reality show

La Comisión de Justicia del partido inició un proceso sancionador contra el diputado con licencia tras considerar que su participación en televisión vulnera la ética y la imagen de la organización.

