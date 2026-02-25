Sheinbaum enviará la reforma electoral al Congreso pese a la falta de consenso con sus aliados

...

La mandataria federal advirtió que los ejes de su propuesta son irreductibles, incluyendo la fiscalización en tiempo real de noticias falsas y la eliminación de las listas plurinominales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 05:59 AM.
En México y editada el 25/02/2026 06:04 AM.