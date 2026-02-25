Sheinbaum propone eliminar el PREP para agilizar el conteo oficial y reducir costos

La presidenta de México anunció una reforma para suprimir el sistema de resultados preliminares, apostando por iniciar los cómputos distritales la misma noche de la elección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 11:29 AM.
En México y editada el 25/02/2026 11:37 AM.