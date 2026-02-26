Despiden con honores a los militares caídos tras el operativo contra "El Mencho"

...

La Secretaría de la Defensa Nacional realizó una ceremonia solemne en Zapopan para homenajear a los elementos que perdieron la vida en el histórico golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/02/2026 05:35 AM.
En México y editada el 26/02/2026 05:38 AM.