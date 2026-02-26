México bajo alerta por la primera onda de calor del año con temperaturas de hasta 45 grados

A partir de este jueves 26 de febrero, gran parte del territorio nacional experimentará un cambio radical en sus condiciones climáticas debido a la llegada de la primera onda de calor de la temporada. Tras los recientes descensos de temperatura, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que el termómetro podría alcanzar máximas de hasta 45 ℃ en regiones específicas como el sur de Sonora, el norte de Sinaloa y diversos puntos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este fenómeno se extenderá hasta el domingo 1 de marzo, impactando también el centro y occidente del país, incluyendo Jalisco, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan valores que oscilarán entre los 35 y 40 ℃.
Ante este panorama, las autoridades de salud y protección civil han emitido una serie de recomendaciones críticas para evitar golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores. Se sugiere a la población mantener una hidratación constante, utilizar ropa de manga larga en colores claros y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. Asimismo, se hace un llamado especial a evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas aceleran su proceso de descomposición, incrementando el riesgo de enfermedades gastrointestinales.
A pesar del intenso calor diurno, el reporte meteorológico destaca un contraste térmico importante, pues todavía se prevén heladas matutinas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, con temperaturas que podrían caer hasta los -10 ℃ antes de la salida del sol. Además de las altas temperaturas, se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y tolvaneras en el norte del país, así como intervalos de chubascos aislados en el sureste y la zona del Pacífico. El SMN mantendrá una vigilancia permanente sobre la evolución de esta onda de calor e invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para actualizaciones en tiempo real.