Senado aprueba reforma histórica a la Ley del ISSSTE para garantizar vivienda digna

El Senado de la República dio un paso decisivo este miércoles al aprobar una reforma integral a la Ley del ISSSTE que eleva el estándar de las propiedades adquiridas por los servidores públicos bajo el concepto de "vivienda adecuada". Esta modificación legal, que armoniza la normativa vigente con la reforma constitucional de 2024, tiene como objetivo principal que el derecho a un hogar no se limite a tener un techo, sino que garantice condiciones reales de bienestar. La medida fue celebrada por diversas fuerzas políticas como un avance necesario para dotar de seguridad jurídica a las familias y asegurar que la tenencia de su patrimonio sea inalienable frente a cualquier intento de abuso.
Uno de los pilares de esta reforma es la protección directa contra el despojo, prohibiendo que cualquier trabajador sea privado de su propiedad mediante intimidación, engaños o esquemas fraudulentos. Asimismo, el dictamen establece criterios estrictos de habitabilidad y servicios; la senadora Gina Gerardina Campuzano destacó que las viviendas deben contar con acceso regular a agua potable y electricidad, eliminando la dependencia de pipas o servicios deficientes. Además, se enfatizó que la ubicación de los inmuebles debe ser estratégica, facilitando el traslado a centros de trabajo y escuelas para evitar que la movilidad se convierta en una carga cotidiana para los derechohabientes.
Desde la tribuna, se resaltó que el ISSSTE maneja recursos millonarios en créditos hipotecarios —superando los 32 mil millones de pesos tan solo en 2024— y que estos fondos no pueden seguir financiando construcciones que representen un riesgo para la salud o la estabilidad social. La senadora María del Rocío Corona Nakamura subrayó que la visión social de esta iniciativa coloca la dignidad humana por encima del mercado inmobiliario, exigiendo estándares mínimos de calidad y seguridad térmica. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo que transformará la realidad habitacional de miles de burócratas en el país.