Senado aprueba reforma histórica a la Ley del ISSSTE para garantizar vivienda digna

...

La iniciativa, ratificada por unanimidad con 100 votos, busca blindar el patrimonio de los trabajadores del Estado contra fraudes y asegurar servicios básicos de calidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/02/2026 05:40 AM.
En México y editada el 26/02/2026 05:42 AM.