Acapulco registra casi 10 días sin homicidios, según alcaldesa Abelina López

Abelina López afirmó que la seguridad en el destino turístico está "garantizada". Detalló que diariamente se realiza la Mesa de Construcción de Paz, en la que se analiza la incidencia delictiva y se definen acciones operativas de manera conjunta.
La edil subrayó que la estrategia no solo es represiva, sino que también aborda las causas sociales de la violencia. Esta aproximación integral, dijo, ha contribuido a la disminución de los homicidios durante febrero.
Sobre los incidentes del domingo, cuando se reportaron vehículos incendiados, López indicó que las autoridades respondieron de inmediato y contuvieron la situación en menos de una hora. No se registraron heridos ni daños graves a la población.
Respecto a la presencia de grupos delictivos, la alcaldesa señaló que es un tema tratado de forma constante en las mesas de seguridad, con líneas de acción operativas y de prevención. Reiteró que los hechos recientes no tomaron por sorpresa a las autoridades, gracias al monitoreo permanente y a investigaciones en curso.
López concluyó que Acapulco se mantiene en calma y que el trabajo coordinado continuará para preservar la estabilidad en uno de los principales destinos turísticos del país.