Acapulco registra casi 10 días sin homicidios, según alcaldesa Abelina López

...

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, afirmó que el municipio lleva casi diez días sin registrar homicidios, lo que atribuyó a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y al despliegue de fuerzas federales. Destacó que la seguridad está garantizada y que se mantiene una estrategia integral contra la violencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 01:14 PM.
En México y editada el 27/02/2026 01:34 PM.