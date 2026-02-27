Blackpink lanza su nuevo mini álbum 'Deadline'

Además, el tema Go se suma como segundo sencillo, intensificando la euforia entre los seguidores. El lanzamiento llega tras la exitosa gira mundial del grupo por Asia, América y Europa, que reafirmó su estatus como una de las agrupaciones femeninas más influyentes del K-pop.
Formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, Blackpink debutó en 2016 bajo YG Entertainment y desde entonces ha roto récords globales. Con alianzas internacionales con Interscope Records y Universal Music Group, han consolidado su presencia en el mercado occidental.
El grupo, conocido por su concepto 'girl crush' y fusión de pop, EDM y hip-hop, ya conquistó escenarios como Coachella y BST Hyde Park. En 2023 renovaron su contrato grupal, mientras cada integrante desarrolla proyectos solistas como Odd Atelier, LLOUD y BLISSOO.
El lanzamiento de Deadline presuntamente podría anticipar nuevos conciertos, aunque por ahora no hay anuncios oficiales. Los fans siguen atentos a cualquier movimiento del grupo.