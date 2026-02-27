Blackpink lanza su nuevo mini álbum 'Deadline'

Blackpink regresa con su esperado mini álbum 'Deadline', que incluye los sencillos 'Jump' y 'Go', tras una exitosa gira mundial y tras meses de espera por parte de sus fans.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/02/2026 11:44 AM.
En México y editada el 27/02/2026 11:44 AM.