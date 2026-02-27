Más de 2 mil detenciones en Sinaloa por operativos federales: Harfuch

Tras las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la presencia federal con elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y la FGR, en coordinación con autoridades estatales.
Harfuch destacó que el operativo ha logrado 2,225 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 33 toneladas de droga y la localización de 1,942 laboratorios y zonas de cultivo.
Se han realizado operativos contra líderes de grupos como Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y Los Mayos. Asimismo, se logró la liberación parcial de personas privadas de la libertad en Mazatlán y Concordia.
El gobierno federal mantiene la supervisión directa del plan de seguridad en la entidad, con el fin de restablecer la tranquilidad de la población sinaloense.