Más de 2 mil detenciones en Sinaloa por operativos federales: Harfuch

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre 2,225 detenciones en Sinaloa tras el reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de 2026, tras un repunte de violencia por enfrentamientos entre cárteles. Además, se aseguraron 33 toneladas de droga y 1,942 laboratorios.

Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 03:57 PM.
27/02/2026 03:18 PM.