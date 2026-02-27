Sinaloa registra reducción del 50% en víctimas diarias por homicidio

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que Sinaloa registró una reducción del 50% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en enero de 2026 respecto a junio de 2025, durante la conferencia mañanera en Mazatlán.

Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 01:13 PM.
En México y editada el 27/02/2026 01:32 PM.