Sinaloa registra reducción del 50% en víctimas diarias por homicidio

Asimismo, señaló una baja en el promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad, que pasó de 28.74 en octubre de 2024 a 19.74 en enero de 2026. Esta tendencia, afirmó, refleja los resultados de las operaciones coordinadas de seguridad en la región.
Las autoridades han detenido a 2,225 personas por delitos de alto impacto y asegurado 33 toneladas de droga, además de desmantelar 1,942 laboratorios y zonas de cultivo. Figueroa Franco destacó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las acciones del titular de Seguridad Pública continuarán en Sinaloa hasta garantizar la tranquilidad de la población.
“Estamos viendo avances concretos, pero no bajaremos la guardia”, indicó Figueroa Franco.