Bajar a 40 horas laborales impactará producción: Canacintra

...

La Canacintra advirtió que la reducción de la jornada laboral a 40 horas sin un diseño integral podría afectar el aparato productivo nacional, al tiempo que pidió corresponsabilidad y apoyos para la transición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 01:03 PM.
En México y editada el 27/02/2026 01:04 PM.