Sheinbaum defiende eliminación del PREP tras advertencias de Taddei

Desde Mazatlán, durante una visita a la tercera región militar, Sheinbaum afirmó que la propuesta forma parte de una reforma electoral bien analizada y basada en opiniones ciudadanas recabadas en foros oficiales.
—No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada—, subrayó la mandataria, al insistir en que el nuevo modelo responde a una consulta nacional.
Taddei, en entrevista con Milenio Televisión, señaló que el PREP permitía monitorear resultados en tiempo real y brindaba certeza. Presuntamente, su desaparición dejaría un vacío en la transparencia postelectoral.
"El PREP daba tranquilidad a la ciudadanía y a los partidos; no podemos quedarnos sin un sistema de información paralelo", dijo Taddei.