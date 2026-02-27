Sheinbaum defiende eliminación del PREP tras advertencias de Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la eliminación del PREP, argumentando que la reforma electoral es resultado de foros ciudadanos. La consejera del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que los cómputos distritales no ofrecen la transparencia que brindaba el sistema anterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 06:05 PM.
En México y editada el 27/02/2026 03:16 PM.