Claudia Sheinbaum no descarta cambiar elección judicial a 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno analiza posponer la elección judicial de 2027 a 2028, por cuestiones de costo y logística, durante su gira en Mazatlán, Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/02/2026 02:56 PM.
En México y editada el 27/02/2026 03:14 PM.