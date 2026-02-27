Claudia Sheinbaum no descarta cambiar elección judicial a 2028

Durante su conferencia matutina en Mazatlán, Sinaloa, explicó que el análisis se centra en los costos del proceso electoral y en la cantidad de boletas que deberían entregarse a ciudadanos si se mantiene la elección para 2027, año en que ya se realizarán las elecciones intermedias.
"Estamos evaluando los costos que estamos buscando disminuir", indicó Sheinbaum desde la Tercera Región Militar, sin confirmar una decisión final.
Asimismo, la mandataria reveló que también se considera ajustar la fecha de la revocación de mandato, aunque no ofreció detalles sobre posibles escenarios. La medida, de concretarse, requeriría cambios legales y debate en el Congreso.