Claudia Sheinbaum busca recuperar Mundial de Clavados para México

Durante su conferencia matutina en Mazatlán, Sinaloa, Sheinbaum indicó que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajan en coordinación con el organismo internacional para revertir la decisión.
El director de la CONADE, Rommel Pacheco, anunció este jueves que buscan que se mantenga la fecha del evento y han propuesto sedes alternas en otros estados del país.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la cancelación se debió principalmente a complicaciones logísticas para la delegación china, que habría solicitado posponer el evento.
Las autoridades mexicanas insisten en su disposición para garantizar un evento seguro y bien organizado.