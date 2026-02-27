Claudia Sheinbaum busca recuperar Mundial de Clavados para México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay esperanza de que México recupere la Copa Mundial de Clavados, tras su cancelación por motivos de seguridad. La CONADE y la cancillería negocian con World Aquatics para reubicar o reprogramar el evento.

