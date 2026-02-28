Embajada de México en Israel alerta a connacionales por riesgos de seguridad

La Embajada de México en Israel emitió una alerta para la comunidad mexicana residente o de tránsito en el país, ante el aumento de riesgos en Medio Oriente. Pidió mantenerse informado y seguir indicaciones oficiales sin detallar incidentes específicos.

