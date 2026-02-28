Embajada de México en Israel alerta a connacionales por riesgos de seguridad

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, la representación diplomática señaló que el contexto actual presuntamente implica condiciones de mayor peligro y exhortó a los connacionales a mantenerse informados y atentos a las indicaciones de las autoridades locales e internacionales.
La sede no precisó eventos concretos, pero reiteró la importancia de cumplir con las disposiciones oficiales y monitorear canales oficiales de información. Este tipo de alertas forma parte de los protocolos consular activados ante situaciones de tensión en el extranjero.
El objetivo es proteger la integridad de los mexicanos en el exterior frente a escenarios volátiles.