Blindan Arco Norte y delincuentes se desplazan a otras carreteras

El blindaje del Arco Norte ha tenido un efecto no deseado: la delincuencia se ha desplazado hacia carreteras alternas. Así lo alertó Luis Fernando Garrido Ramírez, presidente de Coparmex en Hidalgo.
Tras el reforzamiento de la seguridad en el Arco Norte, han aumentado las incidencias delictivas en tramos como la México-Tuxpan, México-Pachuca y México-Puebla.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el año anterior se registraron 34 robos a transportistas, 15 de ellos con violencia.
El desplazamiento del crimen coincide con el operativo tras el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del CJNG. Aunque hubo vehículos incendiados en Mixquiahuala y Tetepango, Coparmex Hidalgo no reportó daños directos.
Sin embargo, empresarios sí sufrieron afectaciones en otras entidades. Garrido Ramírez advirtió que existe preocupación por la percepción de los empresarios como blanco fácil para el crimen organizado.
En Hidalgo no se han detectado casos de este tipo, pero la extorsión sigue siendo el principal delito contra el sector empresarial, con 179 denuncias en 2025 y tres más en enero de 2026.
El dirigente destacó que el gobierno estatal ha avanzado en el combate al robo de hidrocarburos y asaltos en carreteras, pero llamó a cambiar la cultura del blindaje por una prevención más integral.