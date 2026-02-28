Blindan Arco Norte y delincuentes se desplazan a otras carreteras

...

El blindaje del Arco Norte ha provocado que la delincuencia se traslade a vías alternas como la México-Tuxpan y México-Pachuca, según alertó Coparmex Hidalgo. Las autoridades reportan aumento en robos a transportistas y extorsiones, pese a que no se han registrado incidentes graves en la entidad tras el abatimiento de 'El Mencho'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 10:06 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:19 AM.