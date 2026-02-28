Cancelan firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara por seguridad

Mediante un comunicado, la empresa organizadora indicó que la decisión se tomó para priorizar la seguridad de los asistentes y del propio exfutbolista. La actividad formaba parte de la previa al partido Real Madrid vs Barcelona de Leyendas.
A pesar de la cancelación, el partido de exjugadores sigue confirmado, según informaron el Comité Organizador y autoridades estatales. No obstante, no se ha precisado si todos los exjugadores anunciados asistirán al encuentro.
Las personas que adquirieron boletos para la firma de autógrafos recibirán un reembolso completo. El proceso será gestionado por Boletomóvil, utilizando el mismo método de pago original.