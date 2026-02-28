Cancelan firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara por seguridad

La firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara fue cancelada presuntamente por motivos de seguridad tras los hechos de violencia en Jalisco. El partido de leyendas se mantiene programado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 08:17 AM.
En México y editada el 27/02/2026 02:23 PM.