Colosio responde a críticas por su postulación a gobierno de Sonora

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió a cuestionamientos sobre su posible candidatura a la gubernatura de Sonora, tras señalamientos de que no reside en la entidad. Durante un encuentro con estudiantes en Hermosillo, defendió su conexión con el estado y su compromiso con las nuevas generaciones.

28/02/2026
28/02/2026