Colosio responde a críticas por su postulación a gobierno de Sonora

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió a quienes cuestionan su destape como posible candidato al gobierno de Sonora, luego de que se le señalara por no residir en la entidad.
Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad de Sonora en Hermosillo, un joven le recordó las críticas que ha recibido, a lo que Colosio, tras una pausa y un sorbo de café, afirmó que su compromiso con Sonora trasciende la residencia.
El legislador destacó el legado de su familia en el estado y subrayó que su mayor herencia está en sus hijos, a quienes busca dejar un país mejor. Reiteró su responsabilidad con las nuevas generaciones.
En el marco de una gira por Hermosillo, Colosio planteó la necesidad de fortalecer políticas públicas que impulsen a los jóvenes y mejoren el acceso al primer empleo.
Abogó por gobiernos locales más cercanos a la gente, con recursos descentralizados capaces de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
Los estudiantes le presentaron inquietudes sobre el futuro de Sonora, iniciativas públicas y su posicionamiento en temas clave, a las que respondió con énfasis en la congruencia y el servicio público.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, había señalado semanas antes a Colosio como posible candidato a la gubernatura de Sonora o Nuevo León.