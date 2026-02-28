INE cierra periodo para registro de nuevos partidos políticos

...

El Instituto Nacional Electoral cerró el plazo para solicitudes de registro de nuevos partidos políticos nacionales. Ahora revisará documentación sobre asambleas y afiliaciones. En marzo se dará a conocer el número de organizaciones interesadas y en 60 días se emitirá la resolución correspondiente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 07:50 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:05 AM.