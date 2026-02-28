INE cierra periodo para registro de nuevos partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este viernes el periodo para que organizaciones ciudadanas presenten solicitudes de registro como partido político nacional.
A partir de ahora, el organismo iniciará la revisión de la documentación entregada, con énfasis en la validez de las asambleas y la autenticidad de las afiliaciones ciudadanas.
La Secretaría Ejecutiva del INE presentará un informe en marzo al Consejo General, donde se detallará el número total de organizaciones que solicitaron su inscripción.
Una vez entregado dicho informe, comenzará el plazo de 60 días para que el INE emita una resolución sobre las agrupaciones que cumplan con todos los requisitos legales.
Además, debieron celebrar al menos 20 asambleas en 20 entidades distintas, con un mínimo de tres mil personas afiliadas por entidad, o bien 200 asambleas en distritos electorales con al menos 300 personas por distrito.
El INE también verificará que no haya doble afiliación con los seis partidos políticos ya registrados y que los ciudadanos afiliados estén vigentes en el padrón electoral.
El organismo también revisará que no hubiera intervención de entes prohibidos, como organizaciones gremiales o sindicatos, en las asambleas realizadas.
El proceso busca garantizar transparencia y legitimidad en la conformación de nuevos partidos políticos, preservando la integridad del sistema electoral mexicano.