Secretaría Anticorrupción investiga a funcionarios por huachicol fiscal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lleva siete investigaciones contra servidores públicos de sectores portuarios, aduaneros y de la Semar, además de particulares, por presunta participación en contrabando de hidrocarburos.

Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026
México, editada el 01/03/2026