Secretaría Anticorrupción investiga a funcionarios por huachicol fiscal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abiertas siete investigaciones contra servidores públicos de áreas estratégicas, incluidos sectores portuarios, aduaneros y la Secretaría de Marina (Semar), así como contra particulares. Las indagatorias son por presunta responsabilidad en el contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
La información fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su respuesta a las preguntas presentadas por los grupos parlamentarios del Senado, derivadas de su Primer Informe de Gobierno presentado el 1 de septiembre de 2025.
El Partido Acción Nacional (PAN) planteó específicamente el tema del huachicol fiscal, inseguridad y cooperación con Estados Unidos. En su respuesta, la administración federal detalló que la Secretaría cuenta con unidades investigadoras especializadas, que operan a través de órganos internos de control, para sancionar presuntas responsabilidades administrativas.
Las investigaciones se realizan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el marco constitucional. Los casos involucran a funcionarios de alto nivel en sistemas clave de vigilancia y control aduanero.
En total, los seis grupos parlamentarios del Senado formularon 50 preguntas. Morena concentró sus cuestionamientos en política social y energética, mientras que PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano abordaron temas ambientales, seguridad y combate a la corrupción.