Semarnat frena proyecto 'Perfect Day' en Mahahual por falta de información

La Semarnat suspendió la evaluación del impacto ambiental del proyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, por insuficiencia de datos sobre los daños ecológicos. Greenpeace denunció riesgos para manglares y especies en peligro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 10:04 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:16 AM.