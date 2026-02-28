Programas de Bienestar son base de la 4T: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que los programas sociales del gobierno federal se han consolidado como el eje central de la Cuarta Transformación. Durante una gira de trabajo en San Ignacio, Sinaloa, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que estas políticas responden a demandas recogidas directamente en el territorio.
Montiel subrayó el fortalecimiento de los programas con nuevas estrategias como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y la iniciativa Salud Casa por Casa. Esta última ha permitido que, hasta la fecha, 50 mil adultos mayores y personas con discapacidad reciban una segunda consulta médica gratuita en sus hogares.
En las visitas domiciliarias, personal médico realiza pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de dar seguimiento al estado de salud de quienes reciben pensiones. Montiel indicó que todos los beneficiarios han sido atendidos al menos una vez en sus domicilios, con el objetivo de ofrecer atención preventiva y cercana.
La funcionaria explicó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que la Beca Rita Cetina apoya a estudiantes de educación básica. Ambas buscan ampliar la cobertura de protección social.
"El bienestar es la base de la transformación", afirmó Montiel durante el evento en Sinaloa.