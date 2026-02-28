Programas de Bienestar son base de la 4T: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó que los programas sociales son el pilar de la Cuarta Transformación, al atender necesidades directas de la población. Destacó iniciativas como Salud Casa por Casa y la Pensión Mujeres Bienestar durante una gira con la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 09:46 AM.
En México y editada el 01/03/2026 06:57 AM.