PVEM pide igualdad de presupuesto para todos los partidos en reforma electoral

En entrevista con Milenio Noticias, Escobar respaldó las declaraciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al considerar que eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) presuntamente afectaría la confianza ciudadana en los comicios, pese a no ser vinculatorio.
El dirigente verde reconoció desacuerdos con aspectos de la reforma electoral, como el nuevo mecanismo de representación proporcional, pero coincidió en la eliminación de las candidaturas plurinominales y en nivelar los recursos de todos los partidos.
"La idea debe ser que todos los partidos compitamos en misma igualdad de circunstancias", afirmó Escobar, quien insistió en que la reforma debe empoderar a la ciudadanía con mayor transparencia y acceso a la información sobre candidatos.
A pesar de las tensiones, el PVEM aseguró que su alianza con Morena "sigue sólida", mientras se espera la presentación formal de la iniciativa en el Congreso de la Unión.