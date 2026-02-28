PVEM pide igualdad de presupuesto para todos los partidos en reforma electoral

El Partido Verde propuso que todos los partidos reciban el mismo financiamiento, como el PT, para competir en igualdad de condiciones. Arturo Escobar respaldó a la presidenta del INE al advertir que eliminar el PREP afecta la confianza ciudadana, aunque destacó que la alianza con Morena sigue sólida pese a diferencias en la reforma.

Autor Xavier Rivera Martinez el 28/02/2026 11:30 AM.
En México y editada el 01/03/2026 07:21 AM.