Experto alerta sobre riesgos de la reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 25 de febrero su iniciativa de reforma electoral, que propone cambios profundos en el sistema político mexicano. Entre las medidas destacan recortes presupuestales, modificaciones a la representación proporcional y la eliminación del PREP. Aunque se reconocen avances, expertos advierten sobre posibles afectaciones a la democracia.
Arturo Castillo, consejero del INE, indicó que aún no se conoce formalmente la propuesta, pero consideró que los lineamientos dados a conocer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de la comisión presidencial, Pablo Gómez, reflejan el contenido probable de la iniciativa.
Respecto a la eliminación del PREP, Castillo fue contundente: "no es adecuado". El sistema ha ofrecido información oportuna y confiable, con resultados que históricamente coinciden con los cómputos oficiales. Su desaparición podría generar especulación, tensión social y desconfianza ciudadana de cara a las elecciones de 2027.
"El PREP siempre ha funcionado maravillosamente", destacó Castillo, al señalar que su eliminación dejaría un vacío informativo crítico.