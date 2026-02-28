Experto alerta sobre riesgos de la reforma electoral de Sheinbaum

El consejero del INE Arturo Castillo analizó la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando avances en fiscalización, pero alertando sobre riesgos como la eliminación del PREP y recortes al financiamiento público a partidos.

